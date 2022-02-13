ЦСКА проведёт товарищеский матч с «Рубином» за 6 дней до игры со «Спартаком»

Московский ЦСКА 20 февраля проведёт товарищеский матч с «Рубином» на зимних сборах. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.



26 февраля подопечных Алексея Березуцкого ждёт первый матч в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы. В 19-м туре РПЛ ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком». Встреча начнётся в 19:00 мск.



После 18 матчей чемпионата России армейцы с 30 очками занимают четвёртую строчку турнирной таблицы. «Спартак» набрал 23 очка и идёт на девятой позиции.



2 марта ЦСКА дома проведёт матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи». «Спартак» 2 марта встретится с «Кубанью».



Последний очный матч между командами состоялся 20 сентября. Тогда в домашнем матче ЦСКА сумел обыграть «Спартак» со счётом 1:0.

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