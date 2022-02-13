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«Это журналистика уровня пятого класса». Моуринью раскритиковал итальянскую прессу

«Это журналистика уровня пятого класса». Моуринью раскритиковал итальянскую прессу
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча с «Сассуоло» (2:2) в 25-м туре итальянской Серии А сделал выпад в сторону прессы.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку жёсткого разговора Моуринью с игроками «Ромы» в раздевалке после матча 1/4 финала Кубка Италии с «Интером» (0:2).

«Только какая-то часть новостей не является ложью, всё остальное — это журналистика уровня пятого класса. Это журналистика без этики, без сути журналистики, которой является правда.

Если у этого состава есть одно качество, в котором мы непобедимы, то это наша сплочённость, единство. Они могут сказать, что мы слабые, но никто не может назвать нас несплочённой командой. Хотя в футболе, конечно, есть свои пределы», — приводит слова португальца Football Italia со ссылкой на DAZN.

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