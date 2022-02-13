«Эспаньол» — «Барселона»: хозяева сравняли счёт в концовке первого тайма

В ночь с 13 на 14 февраля мск на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимает «Барселону».



На 40-й минуте забил хавбек хозяев Серхи Дардер, голевой пас отдал Рауль де Томас. Ранее на 2-й минуте отличился полузащитник гостей Педри, ему ассистировал Жорди Альба.

Гол Дардера:

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервным рефери выступает Горка Этайо Эррера.



После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 38 очков. «Эспаньол» (27) – на 13-м месте в таблице.