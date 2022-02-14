«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николы Дзаньоло. Английский клуб окажет конкуренцию итальянскому «Ювентусу» и испанскому «Атлетико». Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, «Рома» не может договориться о продлении контракта с 22-летним футболистом. В нынешнем сезоне Дзаньоло в 20 матчах итальянской Серии А забил два гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету гол и две голевые передачи в четырёх матчах Лиги конференций.
Контракт Дзаньоло с итальянской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 33 млн.
«Бёрнли» — «Ливерпуль». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 14 февраля 2022
-
00:28
-
00:24
-
00:11
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:42
-
20:34