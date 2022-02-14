«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николы Дзаньоло. Английский клуб окажет конкуренцию итальянскому «Ювентусу» и испанскому «Атлетико». Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Рома» не может договориться о продлении контракта с 22-летним футболистом. В нынешнем сезоне Дзаньоло в 20 матчах итальянской Серии А забил два гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету гол и две голевые передачи в четырёх матчах Лиги конференций.



Контракт Дзаньоло с итальянской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 33 млн.

«Бёрнли» — «Ливерпуль». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

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