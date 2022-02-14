5 клубов АПЛ заинтересованы в подписании Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс входит в сферу интересов нескольких команд английской Премьер-лиги. По сведениям источника, в бельгийском полузащитнике заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Ньюкасл». Об этом сообщает 90min.

Ранее сообщалось, что 24-летний Тилеманс не будет продлевать контракт с «Лестером», истекающий летом 2023 года. Вышеуказанные клубы готовы сделать трансферные предложения «Лестеру», если Тилеманс будет доступен. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник в 28 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три голевые передачи.

«Лестер Сити» — «Вест Хэм». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

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