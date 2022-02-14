Мерсон: у меня столько же шансов стать тренером «МЮ», сколько у Рангника, чтобы остаться

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике.
«Уверен на 100%, что Рангник не будет возглавлять «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. У меня столько же шансов, чтобы стать главным тренером «МЮ», сколько и у него на то, чтобы остаться.
Я читал где-то, что они стали лучше, но я не вижу этого, не вижу прогресса. Я буду в шоке, если «МЮ» не попадёт в топ-4, а Рангник останется», — цитирует Мерсона Daily Mail.
Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».
После 24 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Красные дьяволы» имеют в своём активе 40 очков.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:
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