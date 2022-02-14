«Эспаньол» — «Барселона»: де Томас вывел хозяев вперёд

В ночь с 13 на 14 февраля мск на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимает «Барселону».
На 64-й минуте нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас вывел свою команду вперёд, результативную передачу оформил Серхи Дардер.
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Ранее на 2-й минуте отличился полузащитник гостей Педри, ему ассистировал Жорди Альба. На 40-й минуте забил хавбек хозяев Дардер, голевой пас отдал де Томас.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона».
Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогают ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервным рефери выступает Горка Этайо Эррера.
После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Сине-гранатовые имеют в своём активе 38 очков. «Эспаньол» (27) – на 13-м месте в таблице.
- 14 февраля 2022
-
00:39
-
00:28
-
00:24
-
00:11
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:00
-
20:42