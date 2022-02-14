Гол на 92-й минуте спас «Ювентус» от поражения в матче с «Аталантой»

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

На 76-й минуте украинец Руслан Малиновский вывел «Аталанту» вперёд мощным ударом из-за пределов штрафной. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Данило сравнял счёт.

«Аталанта» набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Ювентус» (46) идёт на четвёртой позиции. При этом туринская команда провела на один матч больше, чем подопечные Джан Пьеро Гасперини.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил второй подряд матч команды из-за травмы. Ранее он не принимал участия в матче 24-го тура Серии А с «Кальяри» (1:2).