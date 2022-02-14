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Источник: владелец «Шахтёра» Ринат Ахметов покинул Украину

Источник: владелец «Шахтёра» Ринат Ахметов покинул Украину
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Владелец донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов покинул Украину, сообщает «Украинская правда».

Сообщается, один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих. Отмечается, украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину чартерными рейсами. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Ранее сообщалось, что международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок с понедельника, 14 февраля, могут прекратить страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Также ряд стран советуют своим гражданам в срочном порядке покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.

Напомним, на зимний перерыв «Шахтер» ушёл в качестве лидера турнирной таблицы, набрав 47 очков.

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