Впервые в истории Серии А игрок не получил ни одного предупреждения в ста первых матчах

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

Полузащитник «Аталанты» Жереми Бога стал первым полевым игроком в истории Серии А с сезона 1994/1995, когда была введена трёхочковая система, который не получил ни одного предупреждения в ста первых матчах в лиге. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaPaolo.

Ивуариец присоединился к клубу из Бергамо в конце января этого года, перейдя из «Сассуоло» за € 22 млн.

После 24 сыгранных матчей «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, команда набрала 44 очка. Лидирует в Серии А «Милан», набравший 55 очков в 25 матчах. «Интер» с 54 очками идёт на втором месте, но у команды есть игра в запасе.