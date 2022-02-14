Впервые в истории Серии А игрок не получил ни одного предупреждения в ста первых матчах

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.
Полузащитник «Аталанты» Жереми Бога стал первым полевым игроком в истории Серии А с сезона 1994/1995, когда была введена трёхочковая система, который не получил ни одного предупреждения в ста первых матчах в лиге. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaPaolo.
Ивуариец присоединился к клубу из Бергамо в конце января этого года, перейдя из «Сассуоло» за € 22 млн.
После 24 сыгранных матчей «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, команда набрала 44 очка. Лидирует в Серии А «Милан», набравший 55 очков в 25 матчах. «Интер» с 54 очками идёт на втором месте, но у команды есть игра в запасе.
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