Зидан не определился со своим будущим. Француза хотят видеть в «ПСЖ»

Французский специалист Зинедин Зидан, в данный момент находящийся без работы, не определился со своим будущим. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «твиттере» со ссылкой на Le Parisien.

По сведениям источника, 49-летнего Зидана очень хотят видеть в «ПСЖ» катарские акционеры клуба. На данный момент он не принял решения по поводу своего трудоустройства во французский клуб или выбора другого клуба для продолжения тренерской карьеры.



Последним местом работы Зидана был мадридский «Реал», который он покинул летом 2021 года. Специалист тренировал испанский клуб с января 2016 по май 2018 года, а также с марта 2019 года. Всего под его руководством команда провела 263 матча (174 победы, 53 ничьих, 36 поражений) и выиграла 11 трофеев.