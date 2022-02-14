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Хави — о 4 голах де Йонга в 5 матчах: образец для других. Я всегда ставлю его в пример

Хави — о 4 голах де Йонга в 5 матчах: образец для других. Я всегда ставлю его в пример
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о нападающем команды Люке де Йонге, который принёс команде ничью в матче 24-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом» (2:2).

«Четыре гола де Йонга в последних пяти матчах? Это не совпадение. Он профессионал, образец для других. У него неплохая реализация, из двух голевых моментов он забил один. Я всегда ставлю его в пример», — приводит слова Хави Marca.

31-летний де Йонг арендован «Барселоной» у «Севильи» до конца сезона. За сине-гранатовых нидерландский нападающий провёл 17 матчей, в которых забил пять голов.

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 24-й тур:

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