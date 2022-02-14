В «Аяксе» знали о поступках Овермарса до продления контракта. Клуб проводил расследование

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар и наблюдательный совет «Аякса» знали о непристойном поведении Марка Овермарса ещё до продления контракта со специалистом. Руководству клуба поступали жалобы от коллег женского пола в течение нескольких недель перед увольнением Овермарса, информирует AD.

Согласно сведениям источника, совет директоров «Аякса» получил первые сведения об интимных домогательствах Овермарса примерно в середине января, но контракт с Марком всё-таки был продлён 28 января. Амстердамский клуб решил сначала провести внутреннее расследование.

Напомним, 7 февраля спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку со своей должности после того, как вскрылась история о его интернет-домогательствах к одной из сотрудниц клуба. Овермарс отправлял коллеге ряд сообщений с сексуальным подтекстом, в том числе он присылал ей фотографию своего полового органа.

Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимал должность спортивного директора. Недавно он был переизбран на новый срок, до 30 июня 2026 года.