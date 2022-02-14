«Челси» не разрешат нанести знак победителей клубного ЧМ на форму в матчах АПЛ

Лондонский «Челси» не сможет использовать знак победителей клубного чемпионата мира на футболках игроков в матчах английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Sun.



Правила лиги запрещают вносить изменения в форму по ходу сезона. Однако «Челси» сможет использовать знак на матчах Кубка Англии и Кубка Английской Лиги, если получит разрешение у Футбольной ассоциации Англии. Также знак победителей клубного чемпионата мира будет находиться на футболках игроков синих в матчах Лиги чемпионов.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Челси» в дополнительное время обыграл бразильский «Палмейрас» (2:1).

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре АПЛ:

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