«Челси» и «Барселона» поборются за де Лигта следующим летом

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. На 22-летнего нидерландца претендуют лондонский «Челси» и каталонская «Барселона», информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, «Ювентус» рассмотрит вариант продажи Де Лигта, если не договорится с его агентом о продлении контракта. Действующее соглашение Маттейса со «старой синьорой» рассчитано до 2024 года.
«Барселона» готова сделать по де Лигту предложение в размере € 75 млн. «Челси» попробует перебить эту сумму, так как главный тренер «аристократов» Томас Тухель намерен укрепить оборонительные редуты своей команды.
Де Лигт стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландский защитник забил один гол в 20 матчах чемпионата Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 65 млн.
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