«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Шоу в Бундеслиге

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Английский клуб рассматривает алжирского футболиста в качестве возможной замены для Люка Шоу на позиции левого защитника. Об этом сообщает Fichajes.



26-летний Бенсебаини выступает за немецкую команду с августа 2019 года. В нынешнем сезоне защитник в 13 матчах чемпионата страны забил три гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету матч в Кубке Германии и два гола. Контракт Бенсебаини с «Боруссией» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 22 млн.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре АПЛ:

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