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Рангник уговорил Кавани не уходить из «Манчестер Юнайтед»

Рангник уговорил Кавани не уходить из «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассматривал возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, однако уругвайский футболист решил остаться до конца сезона после разговора с главным тренером Ральфом Рангником. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

35-летний Кавани покинет команду только летом 2022 года, когда истечет его контракт. Нападающий хочет испытать новый опыт и, вероятно, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Кавани забил два гола и отдал голевую передачу в 11 матчах английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре АПЛ:

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