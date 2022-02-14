Рангник уговорил Кавани не уходить из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассматривал возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, однако уругвайский футболист решил остаться до конца сезона после разговора с главным тренером Ральфом Рангником. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».



35-летний Кавани покинет команду только летом 2022 года, когда истечет его контракт. Нападающий хочет испытать новый опыт и, вероятно, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.



В нынешнем сезоне Кавани забил два гола и отдал голевую передачу в 11 матчах английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре АПЛ:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме «Манчестер Юнайтед» нашёл замену Шоу в Бундеслиге



