Рангник уговорил Кавани не уходить из «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассматривал возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, однако уругвайский футболист решил остаться до конца сезона после разговора с главным тренером Ральфом Рангником. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
35-летний Кавани покинет команду только летом 2022 года, когда истечет его контракт. Нападающий хочет испытать новый опыт и, вероятно, продолжит карьеру в испанской Ла Лиге.
В нынешнем сезоне Кавани забил два гола и отдал голевую передачу в 11 матчах английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в 25-м туре АПЛ:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Шоу в Бундеслиге
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:33
-
12:23
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:26
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:23
-
10:12
-
10:02
-
10:00
-
09:59
-
09:35
-
09:25
-
09:25
-
09:13
-
08:56
-
08:47
-
08:40
-
08:20
-
08:05
-
05:14
-
04:35
-
04:14
Партнерский контент