УЕФА объявил судейские назначения на матчи «Интер» — «Ливерпуль» и «Зальцбург» — «Бавария»
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УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в ближайшую среду, 16 февраля.
На матч «Интер» — «Ливерпуль» назначена бригада арбитров из Польши. Главный судья – Шимон Марчиняк. В роли ассистентов выступят Павел Сокольнички и Томаш Литскевич. Резервный рефери — Павел Рачковски. За VAR будут отвечать Томаш Квятковски и его ассистент Бартош Франковски.
Игру «Зальцбург» — «Бавария» обслужит английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут Стюарт Барт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Дэвид Кут. В кабине VAR будут работать Крис Кавана и Даррен Ингленд.
Стартовый свисток обоих матчей прозвучит 16 февраля в 23:00 мск.
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