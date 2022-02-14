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Неймар принял участие в тренировке «ПСЖ» перед «Реалом». Бразилец должен сыграть в матче

Неймар принял участие в тренировке «ПСЖ» перед «Реалом». Бразилец должен сыграть в матче
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Нападающий «ПСЖ» Неймар принял участие в тренировке команды в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, 30-летний футболист должен войти в заявку команды на эту игру. Из-за травмы лодыжки Неймар не принимал участия в матчах с 28 ноября. В последний раз Неймар играл с «Сент-Этьеном» в 15-м туре французской Лиги 1. Встреча закончилась победой «ПСЖ» со счётом 3:1.

В нынешнем сезоне Неймар в 10 матчах чемпионата Франции забил три гола и отдал три голевые передачи. Также на его счету участие в четырех матчах Лиги чемпионов без результативных действий.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится завтра, 15 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.

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