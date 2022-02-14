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«Наполи» из-за травм потерял двух игроков перед матчем с «Барселоной»

«Наполи» из-за травм потерял двух игроков перед матчем с «Барселоной»
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лаботка и нападающий Маттео Политано не помогут итальянской команде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев на официальном сайте.

Сообщается, что оба футболиста утром, 14 февраля, прошли медицинское обследование, выявившее у них повреждения, которые не позволят сыграть в матче с испанской командой в четверг (17 февраля). 28-летний Политано травмировал камбаловидную мышцу правого бедра, а у 27-летнего Лоботки слабое растяжение бицепса бедренной кости правого бедра.

Матч «Барселона» — «Наполи» в Лиге Европы состоится в четверг, 17 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Испании. Ответная встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе 24 февраля.

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