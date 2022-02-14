В «Фиорентине» прокомментировали недомогание Кокорина. Игрок пропустит ближайший матч

Глава пресс-службы «Фиорентины» Лука Ди Франческо прокомментировал недомогание российского нападающего Александра Кокорина. Вчера стало известно, что россиянин пропустит матч 25-го тура Серии А со «Специей» из-за плохого самочувствия.

«Вряд ли у него что-то серьёзное. Но нужно подождать до завтрашнего дня — после игры со «Специей» будут проведены тесты», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий выходил на поле в пяти матчах чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности 45 минут. Также на счету Кокорина один матч в Кубке Италии. Во всех шести встречах российский футболист не сумел отметиться результативными действиями.

Кокорин стал футболистом «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Всего за итальянскую команду Кокорин провёл 10 матчей, в которых заработал две желтые карточки. Контракт нападающего истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2 млн.