Пеле сообщил о своей госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле объявил о своей госпитализации для продолжения лечения опухоли в кишечнике.

«Друзья, как я и делал ежемесячно, сейчас ложусь в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы позже посмотреть Супербоул. Я посмотрю матч, хотя мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за все сообщения поддержки», — написал Пеле в своём «инстаграме».

Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Экс-футболист поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».

В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

Пеле сократил количество публичных выступлений, но остаётся активным в социальных сетях.