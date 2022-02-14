Пеле сообщил о своей госпитализации

Легендарный бразильский футболист Пеле объявил о своей госпитализации для продолжения лечения опухоли в кишечнике.
«Друзья, как я и делал ежемесячно, сейчас ложусь в больницу для продолжения лечения. Я уже заказал большой телевизор и попкорн, чтобы позже посмотреть Супербоул. Я посмотрю матч, хотя мой друг Том Брэди не сыграет. Спасибо за все сообщения поддержки», — написал Пеле в своём «инстаграме».
Ранее Пеле перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Экс-футболист поблагодарил всех за поддержку и заверил, что «намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни».
В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
Пеле сократил количество публичных выступлений, но остаётся активным в социальных сетях.
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