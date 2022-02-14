«Зенит» интересуется эквадорским защитником «Байера»

Защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье близок к смене клубной прописки. Одним из претендентов на 20-летнего эквадорца является санкт-петербургский «Зенит», информирует журналист Пит О’Рурк в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, помимо «Зенита» за Инкапье следят «Тоттенхэм Хотспур», «Милан», «Севилья», «Рома» и «Наполи». Действующее соглашение Пьеро с «Байером» рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Инкапье провёл за «фармацевтов» 21 матч во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость эквадорца в € 13 млн. Ранее Пьеро выступал за аргентинский «Тальерес» и эквадорский «Индепендьенте», воспитанником которого является.