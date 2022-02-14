«Ювентус» продолжает попытки продлить контракт с Дибалой

Итальянский «Ювентус» по-прежнему намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой. Об этом заявил спортивный директор команды Павел Недвед.



«Мы имеем дело с большим количеством контрактов. В июне их будет около 4 и 5. Мы будем работать в ближайшие недели, чтобы решить эту проблему индивидуально. Они профессионалы», — приводит слова Недведа DAZN.

28-летний Дибала выступает за команду с лета 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне аргентинский футболист в 19 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов с четырьмя результативными действиями (3+1).



Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона.