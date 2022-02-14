«Ювентус» продолжает попытки продлить контракт с Дибалой
Поделиться
Итальянский «Ювентус» по-прежнему намерен продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой. Об этом заявил спортивный директор команды Павел Недвед.
«Мы имеем дело с большим количеством контрактов. В июне их будет около 4 и 5. Мы будем работать в ближайшие недели, чтобы решить эту проблему индивидуально. Они профессионалы», — приводит слова Недведа DAZN.
28-летний Дибала выступает за команду с лета 2015 года, перейдя из «Палермо» за € 41 млн. В нынешнем сезоне аргентинский футболист в 19 матчах итальянской Серии А забил семь голов и отдал пять голевых передач. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов с четырьмя результативными действиями (3+1).
Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона.
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
17:09
-
17:03
-
16:49
-
16:29
-
16:19
-
16:17
-
16:05
-
15:39
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:34
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:33
-
12:23
-
12:12
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:26
-
11:13
-
11:03
-
11:00
-
10:45
-
10:23
Партнерский контент