Малафеев: мне отказали в американской визе… Будем путешествовать к более гостеприимным

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что ему отказали в получении визы в США.

«Ну вот… Мне отказали в американской визе. Если честно, я в шоке. Спросили буквально несколько вопросов. Но, кажется, им абсолютно всё равно, кто к ним приедет. Я вроде как и расстроился, но в то же время и нет. Будем посещать другие страны, наслаждаться путешествиями к более гостеприимным», — сказал Малафеев в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, в ноябре 2021 года Малафеев подал на развод со своей супругой. До этого Вячеслав уже рассказывал о проблемах в семье. По его словам, в последнее время отношения с женой Екатериной испортились и стали причиной многих проблем. Из-за этого в 2021 году пара отказалась от ношения обручальных колец.