Тихонов: в «Спартаке» говорят, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о новом главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Ребята в «Спартаке» говорят мне, что Ваноли даже более эмоционален, чем Тедеско. Всегда кричит, эмоции зашкаливают. Я был очень сильно удивлён, что он не останавливается ни на минуту — кричит во весь голос, комментирует каждый момент. Для меня это не шок, но неожиданно. Для команды важно хорошо весной начать — ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар». Три игры могут стать показательными — если наберёт 6-7 очков, это отличный результат. А если получится несколько поражений, это станет ударом.
Ситуация складывается так, что у спокойных тренеров — Кононова, Витории — не получилось дать результат в чемпионате и надолго задержаться. Эмоциональный Тедеско проработал дольше, занял второе место. Возможно, действительно и нужен такой специалист, который заводит игроков и трибуны.
Романцев не кричал? Не надо было кричать. Сейчас состав меняется каждый год, приходит много новых футболистов. В «Спартаке» Романцева состав был стабильнее, мы ежедневно тренировали это, — и какой был смысл кричать футболисту, что ему делать, если он 5 раз сделал правильно, а на шестой просто ошибся? Это просто единичная ошибка. Поэтому Олег Иванович не орал — мы пытались играть правильно, но ошибки случались», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
- 14 февраля 2022
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