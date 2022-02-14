«Николсон и Мартинс придутся ко двору». Тихонов оценил трансферы «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о покупках и продажах красно белых в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022.

«Николсон и Мартинс придутся ко двору. Николсон высокий и мощный, но есть ещё Соболев, Ларссон и Бакаев — и как их всех встроить в состав, учитывая игру в три центральных, это проблема. Николсон цепляется за мяч, играет в недодачу, мало открывается за спину. Сильные качества — игра головой, цепляется за мяч. Мартинс худенький парень, но высокий, с быстрыми ногами. Думаю, играть будет он, с Зобниным и, вероятно, Умяровым. Пока не пойму, где будет играть Бакаев и будет ли попадать в состав. На сборах Зелимхан был одним из лучших.

Потеря Понсе наиболее ощутима. Быстрый, агрессивный парень. Но в связи с тем, что взяли Николсона, и с тем, что играют через фланги, нужны те, кто лучше играет головой, а это Соболев и ямаец.

Хендрикс обычный, средний футболист. Что он есть, что нет. Жиго — хорошо, что у клуба есть полгода, чтобы найти качественную замену. Болельщики любят этого футболиста. Потеря существенна.

Возможная покупка Ракицкого? На этой позиции играет Джикия, капитан команды. Где будет играть Ракицкий? На мой взгляд, клубу нужно искать сильного быстрого защитника лет 26-27», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».