А. Березуцкий: Дзагоеву тяжело играть больше 60 минут, но весной это может измениться
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос о физическом состоянии полузащитника Алана Дзагоева.
«Дзагоев — легенда ЦСКА и лидер команды в любом случае, неважно, остаётся он на скамейке или нет. Даже когда остаётся, он лидер в раздевалке. Я не хочу отвечать за него, но Алану тяжело играть больше 60 минут, надо это понимать, в тренерском штабе мы это знаем и из этого исходим. Хотя вполне вероятно, что это может измениться, например, в весенней части сезона. Это только из-за здоровья», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.
В нынешнем сезоне Дзагоев провёл 16 матчей в российской Премьер-Лиге и отметился тремя результативными передачами. Также у него одна игра в Кубке России.
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