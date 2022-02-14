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У Кирана Триппьера диагностирован перелом кости стопы

У Кирана Триппьера диагностирован перелом кости стопы
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Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер получил серьёзную травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:0), сообщает пресс-служба английского клуба.

В ходе медицинского обследования у 31-летнего футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Сроки восстановления не сообщаются.

Напомним, Триппьер перешёл в «Ньюкасл» из «Атлетико» в январе 2022 года. Защитник принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола.

«Ньюкасл Юнайтед» в 23 матчах набрал 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63). В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт 19 февраля.

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