У Кирана Триппьера диагностирован перелом кости стопы

Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер получил серьёзную травму в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:0), сообщает пресс-служба английского клуба.



В ходе медицинского обследования у 31-летнего футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости стопы. Сроки восстановления не сообщаются.



Напомним, Триппьер перешёл в «Ньюкасл» из «Атлетико» в январе 2022 года. Защитник принял участие в 4 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола.



«Ньюкасл Юнайтед» в 23 матчах набрал 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63). В следующем туре чемпионата Англии «Ньюкасл» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт 19 февраля.