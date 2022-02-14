Тухель: неприятно было смотреть полуфинал клубного ЧМ на экране в кабинете

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о трудностях, с которыми столкнулся перед клубным чемпионатом мира.
Напомним, немец изначально не отправился со своей командой в Саудовскую Аравию, так как заразился коронавирусом. Позже тренер сдал отрицательный тест на COVID-19, получил разрешение на вылет и руководил «Челси» в финальном матче с «Палмейрасом» (2:1 д.в.)
«Я несколько раз был на пути в аэропорт и на обратном пути. Когда я был за рулём, мне перезванивали, потому что тест не был отрицательным, и, наконец, я получил нужный ответ. Я приехал на ужин с командой к 20:15 в пятницу, поэтому у меня не было шанса принять участие в последней тренировке команды.
Я ходил на встречи в день матча и старался делать всё как обычно, чтобы подготовить команду к сопернику. Неприятно было смотреть полуфинал на экране в кабинете. Как тренер ты хочешь быть с командой, и теперь я счастлив, что все усилия тех, кто так меня поддерживал, того стоили, и нам удалось выиграть этот трофей», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
- 14 февраля 2022
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