Тухель: неприятно было смотреть полуфинал клубного ЧМ на экране в кабинете

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о трудностях, с которыми столкнулся перед клубным чемпионатом мира.

Напомним, немец изначально не отправился со своей командой в Саудовскую Аравию, так как заразился коронавирусом. Позже тренер сдал отрицательный тест на COVID-19, получил разрешение на вылет и руководил «Челси» в финальном матче с «Палмейрасом» (2:1 д.в.)

«Я несколько раз был на пути в аэропорт и на обратном пути. Когда я был за рулём, мне перезванивали, потому что тест не был отрицательным, и, наконец, я получил нужный ответ. Я приехал на ужин с командой к 20:15 в пятницу, поэтому у меня не было шанса принять участие в последней тренировке команды.

Я ходил на встречи в день матча и старался делать всё как обычно, чтобы подготовить команду к сопернику. Неприятно было смотреть полуфинал на экране в кабинете. Как тренер ты хочешь быть с командой, и теперь я счастлив, что все усилия тех, кто так меня поддерживал, того стоили, и нам удалось выиграть этот трофей», — цитирует Тухеля сайт «Челси».