Источник: Роналду считает, что Рангник не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что главный тренер Ральф Рангник не соответствует уровню клуба. Об этом пишет испанское издание AS.



Сообщается, что между ними очень напряжённые отношения. Роналду критикует методы Рангника, а немецкий специалист недоволен игрой и результативностью Криштиану. Лидеры «МЮ» не поддерживают Рангника.

Напомним, Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года, сменив Оле-Гуннара Сульшера.

Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.



«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

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