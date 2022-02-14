А. Березуцкий: не вижу смысла отправлять игрока в дубль. Проще расстаться с ним

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос, может ли он отправить игрока в дубль за неприемлемое поведение или другие проступки.
«Какой я тренер — жёсткий или мягкий? Считаю, что я где-то средний. Я бы не сказал, что есть что-то такое, за что я могу кого-то отправить в дубль. Естественно, за мою футбольную — не тренерскую — карьеру таких случаев было много, но в тренерской карьере их не было и, надеюсь, не будет.
Раньше дубль был сильнее, там можно было провести игру и поднять свою физическую форму, получить игровую практику. Но я не вижу смысла вообще отправлять игроков в молодёжную команду; все проблемы, если они есть, лучше решать в основной команде. Понятно, что есть ситуации, когда это сделать невозможно, но при чём здесь молодёжная команда? Проще просто расстаться с игроком», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.
- 14 февраля 2022
-
18:51
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:04
-
17:55
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:36
-
17:26
-
17:09
-
17:03
-
16:49
-
16:29
-
16:19
-
16:17
-
16:05
-
15:39
-
15:20
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:36
-
14:34
-
14:26
-
14:19
-
14:14
-
13:50
-
13:15
-
13:09
-
13:06
-
13:01
-
12:33