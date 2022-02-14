Рюдигер: решение о продлении контракта с «Челси» принимаю не только я

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о возможном продлении контракта с лондонским клубом.
«Я прекрасно чувствую себя в «Челси», я всегда говорил это. Думаю, по моей игре это видно. Но решение о продлении сотрудничества принимаю не только я», — приводит слова Рюдигера The Athletic.
Ранее появилась информация, согласно которой Рюдигер отклонил все предложения от «Челси».
Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии. «Челси» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).
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