Рюдигер: решение о продлении контракта с «Челси» принимаю не только я

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился мнением о возможном продлении контракта с лондонским клубом.



«Я прекрасно чувствую себя в «Челси», я всегда говорил это. Думаю, по моей игре это видно. Но решение о продлении сотрудничества принимаю не только я», — приводит слова Рюдигера The Athletic.



Ранее появилась информация, согласно которой Рюдигер отклонил все предложения от «Челси».



Напомним, Рюдигер перешёл в «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги и забил 2 гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии. «Челси» в 24 матчах набрал 47 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).

Новость по теме Рюдигер отклонил все попытки «Челси» продлить с ним контракт