Грилиш и Жезус не помогут «Манчестер Сити» в первом матче со «Спортингом»

Завтра, 15 февраля, «Манчестер Сити» сыграет на выезде со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе».
«Сити» не помогут три игрока атакующей линии — Джек Грилиш, Габриэл Жезус и Коул Палмер. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
У Грилиша травма голени, у Палмера — стопы. Жезус получил мышечное повреждение в конце января в расположении сборной Бразилии.
В нынешнем сезоне Грилиш провёл 25 матчей за «Сити» во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевых передачи. Жезус отличился шестью голами и девятью ассистами в 25 играх. У Палмера 11 матчей, три гола и один результативный пас.
Ответный матч между «Сити» и «Спортингом» пройдёт в Манчестере 9 марта.
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