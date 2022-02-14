А. Березуцкий: российские команды богаче голландских, но там инфраструктура гораздо лучше

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сравнил уровень российского футбола с голландским.

39-летний специалист ранее работал в голландском «Витессе» помощником Леонида Слуцкого.

«Не думаю, что тренерская кухня сильно отличается, но вот футбольная отличается сильно. То есть уровень организации, инфраструктура. Мы это просто не можем сравнивать, к сожалению. Я сейчас не говорю об инфраструктуре, которая есть, например, у «Краснодара», потому что у них одна из лучших футбольных баз, возможно, даже в мире. Но если возьмём средний уровень и сравним с российскими командами, то и инфраструктура, и организация в Нидерландах гораздо выше. Хотя российские команды гораздо богаче», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.