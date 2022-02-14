Президент киевского «Динамо» Суркис: паники нет. Никуда не собираюсь уезжать и бежать

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, собирается ли покинуть Украину в ближайшее время.

Власти США на минувшей неделе сообщили, что Россия может начать вторжение на Украину в любое время. Американская разведка и военные, по данным СМИ, предупредили НАТО, что вторжение может начаться 16 февраля. Власти России отрицают, что планируют нападать на Украину.

«Я сижу в своём кабинете, так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор «Динамо» U19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.



Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны всё будет хорошо, и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды «Динамо» приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой», — цитирует Суркиса сайт «Динамо».