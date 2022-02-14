Слуцкий о 5:0 с «Крыльями»: не стоит эту игру переоценивать. Все клубы в разном состоянии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о товарищеском матче с «Крыльями Советов» (5:0).



«Мы первый раз за прошедшие сборы имели длинную обойму. У нас только два игрока, которые не могут принимать участие в матчах, – Абильдгор и Бакаев. Все остальные готовились к игре. Поэтому для меня было очень важно, когда мы делали перестановки, чтобы качество игры не терялось.

Когда у тебя большая группа очень молодых игроков или футболистов, которые находятся на просмотре, то матч как правило заканчивался, когда были массовые замены. Сегодня у нас было две вынужденные замены по ходу первого тайма. Ещё две замены были в перерыве. Ещё пять замен было на 65-й минуте. Понравилось, что мы смогли сохранить рисунок. Понятно, что когда игроки выходят на 65-й минуте при таком комфортном счёте, при 4:0, это делать несколько легче, чем когда равный счёт. На мой взгляд, не стоит эту игру переоценивать. Это сборы, каждый соперник решает свои задачи, подходит в разном состоянии.



Всё ли в порядке с Самошниковым и Кварацхелией? У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он ещё перед игрой это говорил. Всё-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была. Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентный. Её невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте.



Хет-трик Дрейера? Когда человек с такой высокой результативностью, здесь сложно ещё что-то большее требовать. Он и в сезоне является лучшим бомбардиром и человеком с самой высокой статистикой. То, что он оказывается в голевых эпизодах и может их исполнить, не новость», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».