Эриксен в свой день рождения впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен впервые сыграл за команду. Датский футболист провёл 60 минут в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), сообщает Sky Sports.
Эриксен вышел в стартовом составе «Брентфорда» и отметился результативной передачей. Любопытно, что сегодня футболисту исполнилось 30 лет.
Скорее всего, Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в официальном матче 26 февраля. В этот день команда примет «Ньюкасл» в АПЛ.
Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг контракт с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.
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