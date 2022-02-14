Эриксен в свой день рождения впервые сыграл за «Брентфорд» и отдал голевой пас

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен впервые сыграл за команду. Датский футболист провёл 60 минут в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), сообщает Sky Sports.

Эриксен вышел в стартовом составе «Брентфорда» и отметился результативной передачей. Любопытно, что сегодня футболисту исполнилось 30 лет.

Скорее всего, Эриксен дебютирует за «Брентфорд» в официальном матче 26 февраля. В этот день команда примет «Ньюкасл» в АПЛ.

Эриксен подписал соглашение с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский футболист расторг контракт с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в матче со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.