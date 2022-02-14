Гвардиола: не собираюсь становиться Фергюсоном, не волнуйтесь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, смог бы он остаться на своём посту в стане «горожан» ещё на 10-15 лет.
«Не собираюсь становиться сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь. Полтора года — большой срок в футболе. Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один «РБ Лейпциг», когда нам ничего не было нужно. Я знаю своих ребят. Иногда они разочаровываются, потому что не получают игровое время, но в остальном они не могут быть недовольны. У них есть всё: физиотерапевты, спортивная наука. Все готовы им помочь.
Всё же в победах и поражениях есть элемент случайности. Вместе мы побеждаем и широко улыбаемся. С грустными лицами невозможно стать лучше. Остальное не так важно», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
- 14 февраля 2022
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