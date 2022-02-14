Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ» и чувствует себя комфортно в Париже

Лионель Месси не жалеет о переходе в «ПСЖ» и чувствует себя комфортно в Париже
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси чувствует себя комфортно в Париже, сообщает RMC Sport.

По информации источника, аргентинский футболист не жалеет о своём переходе в «ПСЖ» и быстро адаптировался к жизни в столице Франции. Отмечается, что семья Месси также чувствует себя комфортно. Сыновья форварда активно занимаются спортом.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022