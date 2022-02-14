Хадсон-Одои — о победе на клубном ЧМ: это безумие. Надеюсь, продолжим писать историю клуба

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои высказался о победе в финале клубного чемпионата мира над бразильским «Палмейрасом» (2:1 д.в.)

«Это безумие. Думаю, я изначально говорил, что это удивительное чувство – знать, что у тебя есть возможность играть в таких крупных турнирах, а иметь возможность их выиграть, – я даже не знаю, как можно описать такое чувство. Особенно когда это первая подобная победа в истории клуба.

Думаю, что каждый из игроков заслуживает большой похвалы, они действительно хорошо сыграли и заслужили это. Надеюсь, мы продолжим писать историю клуба и выиграем как можно больше титулов.

То, как они защищались, временами создавало серьёзные трудности. Они всё время оборонялись, держа шесть-семь игроков в обороне. Поэтому было сложно пройти их, но я думаю, что иногда невозможно обороняться так на протяжении 120 минут, рано или поздно тебе придётся раскрыться», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».