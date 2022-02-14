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Анчелотти: «Реал» хочет выбить «ПСЖ». Если бы встретились в финале, никто бы не удивился

Анчелотти: «Реал» хочет выбить «ПСЖ». Если бы встретились в финале, никто бы не удивился
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от встречи с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра состоится завтра, 15 февраля.

«У меня хорошее предчувствие. Будет сложная встреча, тяжёлый соперник. Они так же стремятся стать чемпионами, как и мы. Если бы мы встретились в финале, никто бы не удивился. Мы хотим выбить «ПСЖ».

Игра будет вестись до победы. «ПСЖ» покажет своё качество на поле, как и мы. И у нас, и у парижан узнаваемые команды. Мы играем в похожий футбол. Нужно хорошо готовиться, терпеть и справляться с давлением. Мы сыграем с прекрасной командой на отличном стадионе. Единственное, о чём нам нужно думать, – это то, как показать максимум. Мы сделаем это», — приводит слова Анчелотти AS.

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