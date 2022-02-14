Рангник: когда ты постоянно упускаешь счёт 1:0, это влияет на менталитет. Игроки не роботы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о последних результатах команды.

«Красные дьяволы» проиграли лишь один раз в последних 12 матчах в АПЛ, но в двух предыдущих играх с «Бёрнли» и «Саутгемптоном» упускали победный счёт, оба раза сыграв 1:1. Также «МЮ» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Мидлсбро» по пенальти после 1:1 в основное и дополнительное время.

«Очевидно, когда ты ведёшь со счётом 1:0 в трёх матчах подряд и каждый раз пропускаешь, это влияет на мысли игроков. [В этих матчах] мы должны были вести 2:0 или 3:0, но счёт 1:1. Это влияет на менталитет игроков, это очевидно. Они люди, а не роботы.

Если ты пропускаешь, то нельзя играть так, как мы играли с «Бёрнли», «Боро» и «Саутгемптоном». Когда ты пропускаешь быстрый гол [после перерыва], все понимают, что это влияет на уверенность игроков. Единственное, что мы можем сделать, это поговорить с игроками по отдельности и со всеми вместе и подумать о том, как нам научиться забивать второй и третий голы», — цитирует Рангника сайт «МЮ».