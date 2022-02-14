Карим Бензема: во встрече «Реала» с «ПСЖ» нет фаворита. Мы рассчитываем на победу
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от встречи с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Первая игра состоится завтра, 15 февраля.
«Фаворита в этом противостоянии нет. В современном футболе его нет. Ты можешь выиграть, можешь выйти в финал, но впереди 90 минут, и победит тот, кто сильнее хочет этого. Если сравнивать наши составы, то они похожи. В футболе сейчас нет фаворитов.
Мы рассчитываем на победу. Мы выступаем, чтобы показать хорошую игру. Мы должны выложиться на 100% и показать всё, на что мы способны. Я чувствую себя хорошо, буду тренироваться, после чего будет принято решение о моём участии в игре», — приводит слова Бензема AS.
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