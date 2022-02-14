Турбин и Казарцев вернутся к работе во второй части сезона РПЛ

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра сообщил, что отстранённые арбитры Евгений Турбин и Василий Казарцев вскоре вернутся к работе.
«Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона.
РФС рекомендовал Казарцева в лист арбитров ФИФА, но в итоге он там не оказался? В каждой стране есть определённое количество кандидатов в лист ФИФА, но в итоге именно ФИФА определяет, сколько им нужно судей на сезон. Мы подали список из пяти человек в лист VAR ФИФА, но в итоге их оказалось четверо», — цитирует Перейру «Спорт-экспресс».
Напомним, Казарцев был отстранён от работы до конца 2021 года по итогам матча Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар», в котором он отвечал за VAR. Команды сыграли вничью (0:0). В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. VAR, несмотря на, казалось бы, очевидность эпизода, заключил, что 11-метровый не должен быть назначен.
Дисквалификация Турбина произошла после матча «Сочи» – «Ростов» (4:2) в октябре 2020 года. Тогда он удалил полузащитника ростовчан Матиаса Норманна и главного тренера Валерия Карпина.
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