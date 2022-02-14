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Почеттино: Месси — лучший игрок мира. Он никогда не будет оправдываться

Почеттино: Месси — лучший игрок мира. Он никогда не будет оправдываться
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.

«Месси — лучший игрок мира, он принесёт много пользы «ПСЖ» и болельщикам клуба. Он будет делать то, что умеет, как делал всегда. Но из-за матчей, травм и вызовов в сборную Аргентины его время адаптации было ограничено. Он никогда не будет оправдываться, и мы тоже. Он никогда не играл ни в каком другом клубе, кроме «Барселоны». Когда ты переходишь в новый клуб, нужно пройти через этот естественный процесс и привыкнуть к новому месту», — приводит слова Почеттино Culture PSG.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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