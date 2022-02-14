«Не хочу скандалов и спорных ситуаций». Перейра — о том, нужен ли полиграф для арбитров

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра ответил на вопрос, нужен ли в российском футболе полиграф.

«Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я не хочу скандалов для судей, не хочу спорных ситуаций. Не думаю, что нам это необходимо. Моё желание — чтобы за тот период, что я здесь провожу, такого не происходило. Судьи работают хорошо, всё происходит честно и прозрачно, в итоге все счастливы и довольны. Надо понимать, что ошибки происходят везде, не только в футболе. Ошибаются и люди других профессий. Здесь важно верить в сам процесс. Хочу верить, что за моё время здесь я не столкнусь с этим.

Если все будут вести себя хорошо, то проблем не будет. Если будут вести себя плохо? Я не полицейский, я отвечаю за работу с арбитрами. Если происходит что-то незаконное, есть те, кто проводит расследование. А я являюсь экспертом по судьям», — цитирует Перейру «Спорт-экспресс».