Винисиус — о Бензема: таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре вместе с нападающим Каримом Бензема.
«Это прекрасный человек и великий игрок. Он делает всё возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Он что-то подсказывает, но, понятно, чаще делает это на поле. Играть с таким партнёром — это мечта. Таких игроков я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами подобного уровня. Он отличается от других и даёт команде очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает.
С самого начала он верил в меня и поддерживал. Я освобождал ему зоны, и он делал для меня то же самое. Мы стараемся довести взаимопонимание до идеала, чтобы добывать победы для клуба. Он помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу команде», — цитирует Винисиуса сайт УЕФА.
Винисиус сравнивает счёт в матче с «Валенсией» с паса Бензема:
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