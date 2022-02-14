Глава судейского корпуса РФС: нужны новые люди, которые заменят Карасёва, Иванова и других

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Витор Перейра рассказал о подготовке молодых судей.
«Мы собираемся начать больше коммуницировать со СМИ и медиа. Нам нечего скрывать. Чем больше людей знают о нашей работе, тем лучше. Чтобы СМИ знали о принципах нашей работы и о планах на будущее. Вот сейчас, например, Сергею Карасёву 43 года. Через два года ему будет 45, и мы понимаем, что рано или поздно он закончит. Нам надо готовить преемников, которые смогут заменить и его, и других судей.
Иногда люди не понимают некоторых назначений, но в этом и заключается идея — нам нужны новые люди, которые заменят Карасёва, Иванова и других. Это то же самое, как и с национальными командами: есть U16, U17, U19. У нас точно такие же потребности», — цитирует Перейру «Спорт-экспресс».
- 14 февраля 2022
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