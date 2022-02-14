Кимпембе: против Бензема сложно защищаться. Он избегает борьбы один в один

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе поделился ожиданиями от первого матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Париже завтра, 15 февраля.
«Говорили ли с Рамосом о «Реале»? Честно говоря, нет. Знаю, что для него это будет немного странный матч, ведь это его бывший клуб, с которым он выиграл всё на свете. Но сегодня он в «ПСЖ», и я надеюсь, что он будет на 100 процентов с нами, когда встретится со своей бывшей командой.
Бензема? Мне сложно защищаться против Карима, потому что он умно двигается, грамотно работает с мячом и всегда избегает борьбы один в один. Он тот, кто опережает игру. Чтобы обороняться против таких игроков, нужно уметь предугадывать ситуацию, либо оказываться в его зоне сразу же, как только он коснётся мяча. У него отличное видение игры, и он хорошо знает своих соперников, поэтому умеет уходить от опекунов. Вы знаете, что это нападающий мирового класса, так что нас ждёт непростой матч», — цитирует Кимпембе сайт УЕФА.
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